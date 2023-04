Rückreisewelle: Volle Straßen und Flughäfen in NRW erwartet

Köln/NRW – Am Wochenende gehen die Osterferien zu Ende. Die beiden großen NRW-Flughäfen berichten von einem bislang problemlosen Betrieb. Der ADAC erwartet vor allem am Freitagnachmittag volle Autobahnen. Wenn Urlauber und Berufspendler gleichzeitig unterwegs sind.

Auf vielen Straßen in NRW erwarten die Experten ab dem morgigen Freitag viel Verkehr. (Symbolbild) © David Young/dpa

Zum Ende der Osterferien wird eine Rückreisewelle an Flughäfen und auf den Straßen erwartet. Laut ADAC könnte es vor allem am Freitag voll werden auf den Autobahnen.

Dann seien am Nachmittag Berufspendler und Ferienreisende zeitgleich auf den Straßen unterwegs. "Wir gehen davon aus, dass es da besonders eng wird", sagte ein Sprecher. Auch an den Flughäfen wird Hochbetrieb sein. Die größten Airports in NRW, Köln und Düsseldorf, rechnen am letzten Ferienwochenende mit Besucherzahlen wie zum Beginn der Osterferien.

Am Osterwochenende seien vor allem die Autobahnen Richtung Niederlande voll gewesen, etwa die A3 zwischen Oberhausen und Köln sowie zwischen Oberhausen und Arnheim. "Wir gehen davon aus, dass es hier am Freitag sowie am Sonntag mehr Reiseverkehr gibt", sagte der Sprecher. Eine weitere Strecke mit Staupotenzial sei der Kölner Ring.

Der Flughafen Düsseldorf geht von einem ähnlich verkehrsstarken Wochenende wie zu Beginn der Ferien aus. Rund 170.000 Passagiere werden erwartet. "Der Flugbetrieb während der Osterferien verläuft bislang sehr erfolgreich", meinte ein Sprecher. Die Vorbereitung und die enge Zusammenarbeit am Standort zahlten sich aus.

"Im Durchschnitt können unsere Fluggäste die Sicherheitskontrollen in maximal fünf Minuten passieren", erklärte der Sprecher.