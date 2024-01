Rund 60 Lifte im Sauerland aktiv - Skivergnügen auch bei Flutlicht

Winterberg - Viele Skifahrer und Rodler haben am Samstag im Sauerland die guten Schneeverhältnisse genutzt und sich von rund 60 seit dem Morgen laufenden Liften auf die Hänge bringen lassen.

In den vergangenen kalten Tagen haben die Liftbetreiber im Sauerland reichlich technisch produzierten Schnee auf die Pisten gebracht. © Henning Kaiser/dpa

Nach einer Flaute über Weihnachten starte der Winter an diesem Wochenende wieder gut durch, sagte eine Sprecherin der Wintersport-Arena Winterberg.

Den Auftakt bildete am Freitag das erste Abendskifahren bei Flutlicht. Etliche Skigebiete in den Höhenlagen bieten dabei bis etwa 22 Uhr beleuchtete Pisten an.

"Da kommen die Leute auch nach Feierabend, vor allem solche, die mal sportlich fahren wollen", so Sprecherin Susanne Schulten. Wann die einzelnen Skigebiete das Fahren am Abend anbieten, steht auf der Webseite der Wintersport-Arena.

In den vergangenen kalten Tagen haben die Liftbetreiber der Skiregionen die tiefen Temperaturen genutzt, um reichlich technisch produzierten Schnee auf die Pisten zu bringen.

Am Sonntag soll laut Wetterprognose noch eine natürliche Schicht dazukommen. Zwar nur ein zarter Hauch, aber weiß überzuckerte Bäume und Landschaften würden eine winterliche Atmosphäre zaubern, wie es hieß.