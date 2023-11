Schnee und Glätte sorgen für Unfälle und zahlreiche Einsätze in NRW

NRW - Frostige Temperaturen und glatte Straßen: Der Wintereinbruch hat in Nordrhein-Westfalen für zahlreiche Einsätze gesorgt. Polizei und Feuerwehr hatten alle Hände voll zu tun.

In einigen Teilen NRWs war der Winterdienst am Dienstag schon früh unterwegs. © Florian Schmidt

Für die Einsatzkräfte in einigen Teilen NRWs war es ein alles andere als ruhiger Start in die Woche - das berichtete auch die Bielefelder Polizei am Dienstagmorgen.

Demnach waren die Kräfte am Montagabend zu 13 witterungsbedingten Einsätzen alarmiert worden. Unter anderem war ein Autofahrer auf der A2 bei Gütersloh in Richtung Dortmund unterwegs gewesen, als der Wagen des Mannes von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Auch im Sauerland und im Siegerland waren Polizei und Feuerwehr mehrere Dutzend Male gefordert. So mussten die Kräfte in den meisten Fällen zu umgestürzten Bäumen anrücken, die Straßen blockierten.

"Rund zehn Verkehrsunfälle ereigneten sich bis zum Dienstagmorgen, darunter drei Unfälle mit Verletzten", schilderte ein Sprecher der Siegener Polizei.