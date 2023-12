Seit vier Jahren an Spitze: Das sind die beliebtesten Vornamen in NRW

Laut dem Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld bleiben Noah und Emilia auch für das Jahr 2023 die beliebtesten Vornamen in NRW. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Das geht aus einem Ranking des Hobby-Namensforschers für das Jahr 2023 hervor, das am Freitag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht wurde. Die beiden Namen stehen mittlerweile im vierten Jahr an der Spitze in NRW. Sie lösten einst Mia und Ben ab.

Verschiebungen in den Top Ten der Babynamen gab es allerdings hinter den beiden Spitzenreitern. Bei den Jungs landet Mohammed nun auf dem vierten Platz, der im Vorjahr noch auf dem 13. Platz lag.

Auch Luca machte einen Sprung nach vorne und rangiert jetzt auf dem neunten Platz (Vorjahr: 15. Platz). Bei den Mädchen rutschte Mila vom neunten auf den zweiten Platz nach vorne.

Bielefelds Auswertung basiert nach eigenen Angaben auf Quellen aus 412 Städten. 63 Prozent der Daten stammen demnach von Standesämtern und 37 Prozent von Geburtskliniken.