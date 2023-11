Teenager-Eltern: Bei 2823 Geburten in NRW im Jahr 2022 waren die Mütter unter 20 Jahre alt

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen hatte im vergangenen Jahr etwa jedes 59. Neugeborene eine Mutter, die jünger als 20 Jahre alt war.

Teenager-Mütter (unter 20 Jahren) brachten im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen 2823 Kinder zur Welt. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Teenager-Mütter hätten 2823 Kinder zur Welt gebracht, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mit. Das entspricht 1,7 Prozent aller 2022 Geborenen. 2021 lag der Anteil ebenfalls bei 1,7 Prozent.

Zum Vergleich: Im Jahr 2000 hatte es noch 6979 Geburten von unter 20-jährigen Müttern gegeben. Der Anteil an allen Geburten lag damals bei vier Prozent.

Bei 2056 Geburten waren die Teenager-Mütter 2022 18 oder 19 Jahre alt. Bei 767 Neugeborenen war die Mutter noch minderjährig. 14 Jahre alt oder jünger waren bei der Geburt im vergangenen Jahr 38 Mütter.

Diese Zahl schwankt von Jahr zu Jahr sehr stark. So wurden 2021 24 Mütter unter 15 Jahren registriert, 2020 waren es 40.

Der Anteil der von Teenager-Müttern geborenen Kinder an der Gesamtzahl der Geburten war in Hagen (5,3 Prozent), Gelsenkirchen (5,2 Prozent) und Herne (4,1 Prozent) am höchsten.