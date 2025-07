Vom TV ins Rathaus: Dieser Reality-Star kandidiert für Bürgermeisteramt in NRW

Mönchengladbach - Vom Trash-TV direkt ins Bürgermeisterbüro? Was wie ein Drehbuch für eine neue RTL -Show klingt, ist tatsächlich ernst gemeint: Reality-Star Jannik Kontalis (28) will Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Mönchengladbach werden.

Alles in Kürze

Ob der 28-Jährige bald wirklich im Stadtrat das Zepter hält, zeigt sich nach der Wahl am 19. September. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie ein Pressesprecher der Stadt Mönchengladbach gegenüber TAG24 bestätigte, steht der 28-Jährige auf der diesjährigen Liste der Bewerber.

Am Mittwoch (16. Juli) steht jedoch erst noch die Sitzung des Wahlausschusses an, in der die Kandidaten abschließend bestätigt werden müssen.

Demnach tritt Jannik Kontalis bei der Kommunalwahl am 19. September als unabhängiger Kandidat an - ohne Partei, aber dafür mit jeder Menge Followern im Gepäck.

Zusammen mit einem weiteren Einzelbewerber will er frischen Wind in die Mönchengladbacher Politik bringen.

Ob seine Bekanntheit aus dem Fernsehen und den sozialen Medien ein Vorteil ist oder ihn eher zum Gespött macht, darüber lässt sich streiten. Dennoch: Kann ein Influencer wirklich Bürgermeister sein?