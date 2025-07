NRW und Deutsche Bahn schmieden Deal: Was Pendler jetzt davon haben

Düsseldorf - NRW und die Deutsche Bahn ziehen künftig noch stärker an einem Strang. Das Ziel: Bahnfahren für Millionen Pendler und Reisende soll endlich zuverlässiger und komfortabler werden.

Alles in Kürze

Längst überfällig, könnte man meinen. Denn die Schienen-Infrastruktur gilt in der Heimat von Rhein und Ruhr als besonders sanierungsbedürftig.

Dazu unterschrieb der Nordrhein-Westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (49) gemeinsam mit Bahnchef Dr. Richard Lutz (61) am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung.

Heißt: Pünktlichere Züge, modernere Bahnhöfe und mehr Platz für Güterzüge sollen her.

In der Kooperationsvereinbarung ist auch das Vorhaben festgehalten, einen Direktzug von Köln bis nach London einzurichten. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung zwischen Land und Bahn betreffen zum einen die Generalsanierung und den Ausbau des Schienennetzes. Da es hier jedoch vorübergehend zu Sperrungen und Umleitungen kommen kann, wird es erst mal schlimmer, bevor es besser wird.

Schneller vorankommen wird man mit kleineren Maßnahmen, wie die der Modernisierung von Bahnhöfen. Sauberkeit, Sicherheit und modernere Services spielen hier eine Rolle.

Außerdem soll das Schienennetz der Zukunft mehr Güterzüge aufnehmen, damit weniger LKW die Straßen verstopfen. Aber auch das gehört zum großen Umbau der Infrastruktur und kann dauern.

Am meisten überrascht jedoch das Vorhaben der Politiker, einen Direktzug von Köln bis nach London einzurichten. Dazu redet NRW schon mit dem Bund und britischen Behörden.

Wenn alles klappt, sollen Pendler und Reisende in den nächsten Jahren weniger genervt auf die Anzeigetafeln starren. Doch spürbar besser wird es wohl erst ab 2027 - so besagen es die Effizienz-Ziele des Bahnprogramms. Bis dahin müssen wir uns also noch ein bisschen Gedulden.