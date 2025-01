17.01.2025 08:42 Terroranschlag von Solingen: Hat Regierung vor der Bluttat gepennt?

Nach dem Terroranschlag in Solingen am 23. August 2024 hat in Düsseldorf der Untersuchungsausschuss die Beweisaufnahme gestartet.

Nach dem Terroranschlag in Solingen am 23. August 2024 hat in Düsseldorf der Untersuchungsausschuss die Beweisaufnahme gestartet.

Von Bettina Grönewald Düsseldorf - Fünf Monate nach dem Terroranschlag in Solingen hat der Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags mit der Beweisaufnahme begonnen. Bei der Messerattacke auf dem Solinger Stadtfest kamen Ende August drei Menschen ums Leben. Geladen sind drei Sachverständige aus dem Bereich der Rechts- und Politikwissenschaften. Der U-Ausschuss soll den Anschlag vom 23. August vorigen Jahres politisch aufarbeiten. An dem Abend hatte ein mutmaßlich islamistisch motivierter Angreifer auf einem Stadtfest in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt. Der mutmaßliche Attentäter, der Syrer Issa Al H., sitzt unter Mordverdacht in Untersuchungshaft. Er hätte 2023 den EU-Asylregeln zufolge nach Bulgarien abgeschoben werden sollen. Das scheiterte jedoch. Die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) hatte den Anschlag für sich reklamiert. Konkret soll der Untersuchungsausschuss mögliche Versäumnisse und ein eventuelles Fehlverhalten der Landesregierung und anderer Behörden untersuchen. Er soll mögliche strukturelle Defizite im Hinblick auf Rückführungen und die sogenannten Dublin-Überstellungen in andere EU-Länder, Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam unter die Lupe nehmen.

