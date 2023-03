Tödlicher Arbeitsunfall: 49-Jähriger wird zwischen Fahrzeug und Baum eingeklemmt!

Beverungen - Im nordrhein-westfälischen Beverungen kam es am frühen Freitagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall . Ein 49-Jähriger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Der Entsorgungsmitarbeiter wurde zwischen dem Müllfahrzeug und einem dahinter stehenden Baum eingeklemmt. (Symbolbild) © Oliver Berg dpa/lnw

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitag gegen 6.10 Uhr in der Johannes-Diedrich-Straße in Beverungen.

Der 51-jährige Kollege des Opfers fuhr nach ersten Ermittlungen rückwärts mit dem Entsorgungsfahrzeug gegen einen Baum, der daraufhin umknickte.

Sein Arbeitskollege stand währenddessen auf dem hinten angebrachten Trittbrett des Lastwagens und geriet so zwischen das Auto und den Baum.



Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und medizinische Versorgung durch einen Notarzt kurze Zeit später, verstarb der 49-Jährige noch am Unfallort.

Beamte der Polizei stellten das Fahrzeug nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sicher und ließen ihn durch ein lokales Abschleppunternehmen abtransportieren.