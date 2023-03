01.03.2023 07:08 Tückisches NRW-Wetter: Viel Sonne am Tag, nachts droht Reifglätte!

Viel Sonne am Tag und Glätte in der Nacht erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen.

Essen - Viel Sonne am Tag und Glätte in der Nacht erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen. Das Schneeglöckchen ist der erste Vorbote des Frühlings. Die Pflanze produziert mithilfe der Zwiebel eine Eigenwärme von etwa acht bis zehn Grad. © Federico Gambarini/dpa Am Mittwoch wird es zunächst freundlich und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und acht Grad. Die Nacht bleibt meist klar. Mit Tiefstwerten zwischen minus ein und minus vier Grad wird es aber kalt und insbesondere im Norden und Nordosten kann sich in der Früh Nebel und Reifglätte bilden. Nordrhein-Westfalen Arbeitsagenturen in NRW wollen Schulabgänger-Daten abgreifen Der Donnerstag bringt dann wieder viel Sonne, nur im Norden und Nordosten wird es teils wolkig. Bei Temperaturen zwischen drei und zehn Grad bleibt es trocken. Die Nacht zu Freitag wird laut Meteorologen stark bewölkt. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad und örtlich kann es erneut glatt werden.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa