Volle Autobahnen dank zweiter Reisewelle in NRW? Das rät ein Experte!

Der ADAC zählte am vergangenen Wochenende rund 20 Prozent mehr Staus als am ersten Wochenende der vergangenen Sommerferien.

Das erste Ferienwochenende in NRW hat laut dem ADAC bereits gezeigt, dass nur am Freitag von vielen Staus auszugehen ist, weil dann Reiseverkehr und Berufsverkehr zusammenkommen.

"Wer entspannter reisen will, der sollte besser am späten Freitagabend in den Urlaub starten oder auf den Samstag oder Sonntag ausweichen", riet der Sprecher des ADAC Nordrhein Autofahrern mit Blick auf den üblichen Berufsverkehr am Freitagnachmittag.