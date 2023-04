Weideaustrieb geht los: Hunderte Milchkühe flitzen in NRW ins Grüne

Leverkusen - In vielen landwirtschaftlichen Betrieben Nordrhein-Westfalens beginnt in diesen Tagen der Weideaustrieb.

Rund 200 Milchkühe des Milchbetriebes Hof Imbach sind zum Start der Weidesaison aus dem Stall auf die Weideflächen ausgetrieben. © Oliver Berg/dpa

Auf dem Hof von Anne Wieden in Leverkusen war es am Dienstag so weit, der Familienbetrieb am Rand des Bergischen Landes ließ 200 Milchkühe zum Start der Weidesaison aus dem Stall. Der Gang ins Grüne schien die sonst gemächlich wirkenden Tiere zu erfreuen. Der Hof liefert spezielle Weidemilch an eine Molkereigenossenschaft.

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen richtet sich in NRW der Weideaustrieb nicht nach einem festen Datum, sondern nach der Witterung, dem Aufwuchs des Grünlandes und den Futtervorräten.

Auf einigen Höfen habe der Weideaustrieb bereits stattgefunden, vor allem in Regionen mit frühem Vegetationsbeginn, erklärte die Kammer. Auch in Betrieben, die im vergangenen Jahr unter Trockenheit gelitten hätten, seien die Tiere schon auf der Weide.

Die Molkereigenossenschaft Arla berichtete unter Berufung auf amtliche Statistiken, Nordrhein-Westfalen gehöre mit Schleswig-Holstein zu den bundesdeutschen Spitzenreitern in Sachen Weidezugang bei Milchkühen.