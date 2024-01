Wieder mehr Passagiere an den Flughäfen in NRW - doch es gibt einen Haken

Düsseldorf - Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen verzeichnen wieder mehr Passagiere, bleiben aber immer noch deutlich hinter dem Vor-Corona-Niveau zurück.

Auch am Flughafen Köln/Bonn fliegen nicht mehr so viele Passagiere ab wie vor der Corona-Pandemie. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

So sind im November 2023 von den sechs größeren NRW-Flughäfen rund eine Million Passagiere abgeflogen - ein Plus von 135.500 Fluggästen oder 15,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie IT.NRW als Statistisches Landesamt am Dienstag mitteilte.

Allerdings habe die Zahl damit noch immer 27,7 Prozent unter dem Vergleichsmonat vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns und Reisebeschränkungen gelegen. Im November 2019 waren 1,4 Millionen Fluggäste von NRW aus abgehoben.

Besonders deutlich nach oben entwickelte sich seit 2019 die Passagierzahl am Flughafen Niederrhein in Weeze. Dort gab es ein Plus von 27,3 Prozent.