Stromversorgung in Deutschland: Sorge vor Blackout wächst - Wie ist die Lage in NRW?

So habe die Strom-Unterbrechungsdauer laut Forum Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) des VDE in den vergangenen Jahren etwa in Österreich bei 23 Minuten gelegen, in Japan bei 27 Minuten und in den USA sogar bei 125,7 Minuten.

In die Berechnung fließen den Angaben zufolge nur ungeplante Unterbrechungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten ein, die zurückzuführen sind auf atmosphärische Einwirkungen, Einwirkungen Dritter, Zuständigkeit des Netzbetreibers und Rückwirkungsstörungen.