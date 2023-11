Zahlen machen deutlich: So wenige NRW-Studierende wie seit zehn Jahren nicht mehr

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen sind im aktuellen Wintersemester weniger Studierende für ein Studium eingeschrieben als noch ein Jahr zuvor.

Weniger Studierende als aktuell gab es zuletzt vor zehn Jahren in NRW.

Das teilte das Statistische Landesamt am heutigen Montag in Düsseldorf mit. Demnach hätten sich 2023 711.300 Menschen für ein Studium in NRW eingeschrieben.

Das sind 31.200 Studierende weniger als im selben Zeitraum 2022.

Eine niedrigere Studierendenzahl habe es in NRW zuletzt vor zehn Jahren gegeben.