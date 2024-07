Zeugnisvergabe für 2,5 Millionen NRW-Schüler: Ein Anruf kann im Frustfall helfen!

Dortmund/Wuppertal - Wenn an diesem Freitag mit den Zeugnissen das Schuljahr in Nordrhein-Westfalen endet, wird es strahlende Gesichter, aber auch Tränen, Frust und Enttäuschung unter den Schülerinnen und Schülern geben.

Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler im bevölkerungsreichsten Bundesland endet das Schuljahr am Freitag, das neue Schuljahr 2024/25 beginnt am 21. August.

In der Regel lasse sich gemeinsam eine Strategie entwickeln und ein Lösungsweg finden - anonym und vertraulich, telefonisch unter der Rufnummer 116111, per Mail oder im Chat. Auch Eltern können sich am Elterntelefon unter der Rufnummer 0800/1110550 Rat und Hilfe holen - wenn sie enttäuscht seien oder Tipps benötigten, wie sie ihre Kinder in schwierigen Phasen am besten unterstützen.

Nicht nur kurz vor Zeugnisausgabe, sondern ganzjährig spielten Leistungsdruck, Stress in der Schule, Versagensängste oder Konflikte mit den Eltern bei vielen Schülern eine große Rolle. Die "Nummer gegen Kummer" stehe ganzjährig parat.