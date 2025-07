"Alle aus dem Häuschen": Taucher machen sensationellen Fund

Alles in Kürze

Taucher entdeckten vor der britischen Küste das Schiff der HMS Nottingham. © Dr. Steffen G. Scholz/dpa

Vorausgegangen sei eine monatelange Recherche in Archiven zur Lokalisation des Wracks, sagte Alexandra Pischyna aus Bremerhaven, die als Taucherin bei der Expedition "Xplore" Mitte Juli dabei war. "Das Wrack ist bisher in keiner Karte verortet."

Die britische Marine bestätigte den Eingang des Berichts der Gruppe. "Das Verteidigungsministerium wird nun gemeinsam mit weiteren Fachleuten die erhaltenen Beweise gemäß den geltenden Richtlinien prüfen, bevor das Wrack offiziell identifiziert wird", teilte eine Sprecherin der Royal Navy mit.

Die Taucher sind sich sicher, in 82 Metern Tiefe das richtige Wrack gefunden zu haben. "Das Schiff steht aufrecht auf dem Seegrund und ist bemerkenswert gut erhalten", sagte Pischyna.

Die Taucher prüften für die Identifikation mehrere Merkmale, unter anderem die Anzahl und Größe der Deckkanonen. Am Ende sei das nicht notwendig gewesen: Am Heck habe der Schiffsname in bronzenen Buchstaben gestanden. "Da waren natürlich alle aus dem Häuschen", sagte Expeditionsmitglied Steffen Scholz aus Karlsruhe.