Notfall auf Nordsee! Mann bricht zusammen und muss aufs Festland geflogen werden

Als der Sanitäter endlich auf dem Segelboot war, konnte die Frau das Steuer nehmen und es in tieferes Wasser fahren. So konnte schließlich auch der Notarzt vom Rettungsboot übersteigen.

Wie ein Sprecher der Seenotretter am Samstag erklärte, hatte die Frau um kurz nach 18 Uhr einen telefonischen Notruf abgesetzt. Ihr Mann sei an Bord zusammengebrochen und zeitweise bewusstlos gewesen.

Die Lage war so dramatisch, dass der Mann zunächst weiter an Bord behandelt werden musste. Währenddessen würde das Boot nach Wangerooge geschleppt, wo es gegen 20 Uhr eintraf. Weil der Hubschrauber nicht am Hafen landen konnte, wurde der Mann mit einem Rettungswagen zum Flugplatz gebracht, von wo aus er letztlich in ein Krankenhaus aufs Festland geflogen wurde.