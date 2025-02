Hubschrauberpilot entdeckt toten Wal

Wangeroog – Ein Hamburger Hubschrauberpilot hat am Donnerstagmittag erneut einen mutmaßlich toten Wal entdeckt. Dieser soll ersten Erkenntnissen auf der Sandbank Minsener Oog östlich von der Insel Wangerooge angespült worden sein.

Der Wal soll auf einer Sandbank der unbewohnten Insel Minsener Oog liegen. © Citynewstv

Das Foto soll nach TAG24-Informationen auf einem Flug zu Wartungsarbeiten auf der Nordsee aus 300 Meter Höhe geschossen worden sein. Das Tier ist offenbar tot auf die Sandbank gespült worden.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Auf TAG24-Nachfrage gab ein Sprecher des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer an, noch keine Informationen über die erneute Wal-Strandung vorliegen zu haben.

Die Insel Minsener Oog sei im Winter unbewohnt, so Peter Südbeck, Leiter des Nationalparks. "Derzeit ist keiner vor Ort, der nachgucken oder den Wal melden könnte."

Südbeck geht aber zunächst davon aus, dass von dem Wal keine Gefahr ausgeht.

Kritisch würde es nur werden, wenn die Flut den Wal weiter in die Bucht "Jadebusen" treibt und so die Schifffahrt gefährden könnte. In einem solchen Fall müsste der Wal "entsorgt" werden.

Man versuche jetzt "zeitnah" per Drohne oder Flugzeug erste Begutachtungen durchzuführen, aufgrund der bereits vorangeschrittenen Tageszeit könnte dies aber auch erst Morgen früh der Fall sein.