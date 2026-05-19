Kurioser Einsatz: Seenotretter fischen Reh aus der Nordsee
Büsum - Tierischer Einsatz für die Seenotretter: Die Einsatzkräfte der Station Büsum (Schleswig-Holstein) retteten am Dienstagvormittag ein Reh aus der Nordsee.
Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, entdeckten Passagiere des Ausflugskutters "Hauke" den Rehbock gegen 9.15 Uhr vor der Westermole im Wasser.
Wie das Tier dort hingelangen konnte, blieb unklar. Doch das Reh brauchte dringend Hilfe, um wieder an Land zu kommen.
Die Seenotretter fuhren mit dem Arbeitsboot "NIS PUK" des Kreuzers "THEODOR STORM" in die Nähe des Tieres. Denn das Reh stand mit zittrigen Beinen auf einem Schlickhaufen, so die Seenotretter.
Mit großer Vorsicht näherten sich die Retter dem verängstigten Rehbock. Schließlich konnten die Einsatzkräfte das Tier an Bord nehmen, wo es sich nach und nach weiter beruhigte.
Der Rehbock blieb laut den Angaben der Seenotretter augenscheinlich unverletzt und wurde einem Jäger übergeben. Von diesem wurde das Tier nach seinem Ausflug in die Nordsee wieder in die Freiheit entlassen - in sicherer Entfernung zum Meer.
Titelfoto: Bildmontage: Die Seenotretter – DGzRS (2)