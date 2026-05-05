Wo ist "Timmy?": Wal-Retter sicher: "Wir empfangen Signale, dass es ihm gut geht und er am Leben ist"

Sassnitz/Teneriffa - Seit Montag, dem. 4. Mai, sind alle Schiffe, die "Timmy" von der Ostsee in die Nordsee begleitet haben, wieder zurück von ihrer Mission – und damit auch die Retter. Doch noch immer stehen große Fragen im Raum: Wo ist der Buckelwal? Lebt er noch? Und vor allem: Was genau geschah bei seiner Freilassung?

Wal-Retter Sergio Bambarén (65) meldete sich am Dienstag mit einem Statement auf Instagram zu den letzten Tagen. © Instagram/sergio_bambaren

Sergio Bambarén (65) war einer der Mitglieder der privaten Rettungsinitiative und damit auch bei der Fahrt mit der Barge und den Begleitschiffen in die Nordsee mit dabei. Nun ist der Experte zurück in seiner Heimat Teneriffa und gab am Dienstag ein ausführliches Statement dazu ab, was aus seiner Sicht in den letzten Tagen passiert ist.

"Ich war weder auf der Barge noch auf einem nahe gelegenen Schiff anwesend, als Hope [so nennt er den Wal, Anm. d. Red.] ins Meer entlassen wurde", so Bambarén auf Instagram.

So habe sich Bambarén etwa 500 Meter weiter entfernt auf einem anderen Schiff befunden. Trotz seines Wunschs, bei der Freilassung in der Nähe des Wals sein zu können, soll die Crew den Experten dabei allerdings nicht in die Nähe des Tieres gelassen haben. Der Grund: Sicherheit und die Gesundheit von Bambarén.

Bisher kursierten bereits Gerüchte, dass die Freilassung womöglich nicht gemäß den Richtlinien zum Tierschutz erfolgte. "Ich hörte, dass sie Probleme hatten, Hope wegen rauer See im Wasser auszusetzen." So soll der Wal in Panik geraten sein "und es gab widersprüchliche Befehle seitens der Retter und des Kapitäns, der alle Retter zurück auf das Schiff schickte, auf dem ich mich befand". Außer Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies (58).

Eine Entscheidung, die er nach eigenen Angaben nie verstehen werde. Nachdem ein Versuch, das Tier freizulassen, offenbar gescheitert war, soll es am frühen Morgen des nächsten Tages einen weiteren Versuch gegeben haben. "Es war grausam, Hope die ganze Nacht allein und niemanden mit ihm im Wasser des Lastkahns zu lassen."

Auch diese Entscheidung empfand Bambarén als großen Fehler. "Aber schließlich wurde er freigelassen", so der Experte, ohne weitere Details hinzuzufügen. Und der Sender? "Ein Ortungsgerät wurde angebracht, um ihn zu überwachen und bis heute empfangen wir Signale, dass es Hope gut geht und er am Leben ist."