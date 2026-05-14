Schon wieder: Weiße Klumpen an Stränden von Nordseeinseln angespült

Norderney/Borkum/Juist - An den Stränden mehrerer ostfriesischer Inseln sind weiße Klumpen angespült worden. Auf Bildern waren die Brocken am Strand von Norderney zu sehen. Am Mittwoch hatte es Berichte über ähnliche Funde auf Borkum und Juist gegeben.

Unter anderem am Strand von Norderney war ein weißer Klumpen zu sehen. © Volker Bartels/dpa

Auf Borkum sei auf einer Länge von etwa 20 Kilometern eine unbestimmte Menge des Stoffes gemeldet worden, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Die Behörde geht davon aus, dass es sich um Paraffin handelt. Die Säuberungsarbeiten seien im Gange.

Auch auf Juist wurden den Angaben zufolge im westlichen Strandabschnitt solche Brocken festgestellt. Eine Gefährdung für Strandbesucher bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Die Wasserschutzpolizei Emden ermittele.

Mitarbeiter des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz hatten das angespülte Paraffin gemeldet.