Lebensgefahr! Marine rettet Schiffbrüchige aus der Nordsee

Wangerooge - Am Mittwoch gerieten zwei Männer zwischen Wangerooge und Spiekeroog in Seenot. Ein Hubschrauber der Marine musste das Duo retten.

Die Männer wurden von der Hubschrauber-Besatzung mit einem Rettungskorb geborgen. © DGzRS - Die Seenotretter

Am Mittwochnachmittag meldeten sich Bekannte der in Not befindlichen Crew bei den Seenotrettern. Die Männer waren in der Nordsee mit ihrem etwa sieben Meter langen Motorboot auf einer Sandbank gestrandet, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Die Rettungsleitstelle See in Bremen alarmierte sofort die SAR-Leitstelle (Search and Rescue) der Marine in Glücksburg. Da ein Marine-Hubschrauber zu diesem Zeitpunkt für eine Windenübung mit dem Seenotrettungskreuzer der Station Nordstrand in der Luft war, konnte die Besetzung direkt Kurs auf die Unfallstelle nehmen.

Auch ein zwischen den Inseln fischender Kutter und das Seenotrettungsboot "Fritz Thieme" wurden zu den Schiffbrüchigen gelotst, konnten ihnen aber nicht helfen.

Die Retter kamen zwar bis auf wenige Meter an das gestrandete Boot heran, jegliche Rettungsversuche, bei denen Menschen ins Wasser gemusst hätten, wurden allerdings durch die lebensgefährliche Strömung in diesem Bereich vereitelt.

Die Männer wurden schließlich mit einem Rettungskorb durch die Marineflieger aus dem Wrack geborgen. Das Boot musste dem Meer überlassen werden.