 1.330

Lebensgefahr! Marine rettet Schiffbrüchige aus der Nordsee

Am Mittwoch gerieten zwei Personen zwischen Wangerooge und Spiekeroog in Seenot. Ein Hubschrauber der Marine musste die Wassersportler retten.

Von Tobias Bruns

Wangerooge - Am Mittwoch gerieten zwei Männer zwischen Wangerooge und Spiekeroog in Seenot. Ein Hubschrauber der Marine musste das Duo retten.

Die Männer wurden von der Hubschrauber-Besatzung mit einem Rettungskorb geborgen.
Die Männer wurden von der Hubschrauber-Besatzung mit einem Rettungskorb geborgen.  © DGzRS - Die Seenotretter

Am Mittwochnachmittag meldeten sich Bekannte der in Not befindlichen Crew bei den Seenotrettern. Die Männer waren in der Nordsee mit ihrem etwa sieben Meter langen Motorboot auf einer Sandbank gestrandet, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Die Rettungsleitstelle See in Bremen alarmierte sofort die SAR-Leitstelle (Search and Rescue) der Marine in Glücksburg. Da ein Marine-Hubschrauber zu diesem Zeitpunkt für eine Windenübung mit dem Seenotrettungskreuzer der Station Nordstrand in der Luft war, konnte die Besetzung direkt Kurs auf die Unfallstelle nehmen.

Auch ein zwischen den Inseln fischender Kutter und das Seenotrettungsboot "Fritz Thieme" wurden zu den Schiffbrüchigen gelotst, konnten ihnen aber nicht helfen.

Schiff gerät vor Sylt in Seenot und sinkt! Crew kann sich retten
Nordsee Schiff gerät vor Sylt in Seenot und sinkt! Crew kann sich retten

Die Retter kamen zwar bis auf wenige Meter an das gestrandete Boot heran, jegliche Rettungsversuche, bei denen Menschen ins Wasser gemusst hätten, wurden allerdings durch die lebensgefährliche Strömung in diesem Bereich vereitelt.

Die Männer wurden schließlich mit einem Rettungskorb durch die Marineflieger aus dem Wrack geborgen. Das Boot musste dem Meer überlassen werden.

Die Crew war in gefährlichen Gewässern unterwegs

Das Seenotrettungsboot "Fritz Thieme" kam bis auf wenige Meter an die Schiffbrüchigen heran, konnte sie aber nicht retten.
Das Seenotrettungsboot "Fritz Thieme" kam bis auf wenige Meter an die Schiffbrüchigen heran, konnte sie aber nicht retten.  © DGzRS - Die Seenotretter

Die Schiffbrüchigen wurden von der Hubschrauberbesatzung zum Marinestützpunkt in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) geflogen und dort an einen Rettungswagen übergeben.

Die Ursache für das Unglück ist noch unbekannt. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Seeraum zwischen den Ostfriesischen Inseln gilt als äußerst anspruchsvoll. Die Fahrwasser führen an gefährlichen Sandbänken vorbei, was eine exakte Navigation erfordert. Zudem verlagern sich die Fahrwasser ständig. Wer das Gewässer befährt, sollte sich immer aktuelle Informationen zur Lage einholen, rät die DGzRS.

Segler in Lebensgefahr! Boot droht auseinanderzubrechen
Nordsee Segler in Lebensgefahr! Boot droht auseinanderzubrechen

Eine Strandung in dem Bereich ist für Schiff und Crew extrem gefährlich.

Titelfoto: DGzRS - Die Seenotretter

Mehr zum Thema Nordsee: