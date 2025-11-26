Schwerer Unfall auf Nordsee-Insel: Vier Hubschrauber im Einsatz

Wyk auf Föhr - Bei einem Autounfall auf Föhr sind am Dienstagabend vier Männer schwer verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich.

Auch ein Hubschrauber der Bundeswehr kam zum Einsatz. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der 34-jährige Fahrer war gegen 20 Uhr mit drei weiteren Männern ähnlichen Alters in einem Auto auf der Landesstraße 214 zwischen Nieblum und Wyk (Kreis Nordfriesland) unterwegs, als das Fahrzeug von der Straße abkam, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Flensburg.

Der Wagen schleuderte nach rechts über den Seitenstreifen, streifte einen Baum und überschlug sich schließlich auf einer nahen Pferdekoppel.