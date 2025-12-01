Mann nimmt Gegenstand von Strand mit nach Hause, kurz darauf schwebt er in Lebensgefahr

Amrum - Hätte er das gewusst! Ein 55 Jahre alter Mann hat am Wochenende am Strand der nordfriesischen Insel Amrum einen Gegenstand am Strand gefunden und mit nach Hause genommen. Jetzt schwebt er in Lebensgefahr.

Ein 55-Jähriger hat eine Metallboje gefunden und aufgebohrt, nun schwebt er in Lebensgefahr. © Polizeidirektion Flensburg

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann am Samstagabend gegen 21.20 Uhr einen unbekannten Gegenstand entdeckt, bei dem es sich um eine rund 15 Zentimeter große Kugel handelte.

Nach ersten Erkenntnissen soll er diese mit zu sich nach Hause genommen und aufgebohrt haben.

Dabei kam es zu einem Gasaustritt, wodurch der Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Er erlitt Verbrennungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen.

Laut Ermittlungen des Kampfmittelräumdienstes und des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes handelte es sich bei dem Gegenstand um eine Metallboje.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor vermeintlich harmlosen Strandgut. Vieles sei dabei denkbar: Angespülte Gegenstände können Drogen, Chemikalien, verrostete Waffen, Granaten, Minen oder Munitionsbestandteile, wie zum Beispiel weißer Phosphor sein.