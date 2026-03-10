Mitten auf Nordsee: Seenotretter helfen schwer erkranktem Seemann

Bremen - Mitten auf dem Meer: In der Nacht zu Dienstag waren Seenotretter im Einsatz, um einem schwer erkrankten Seemann zu helfen.

Der Seenotrettungskreuzer "HAMBURG" fuhr bei Nebel zum erkranktem Seemann. © Die Seenotretter – DGzRS/Zoll

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, hatte der Kapitän des Windpark-Errichterschiffes Kontakt mit der Rettungsleitstelle See, dem Maritimen Rescue Coordination Centre (MRCC) Bremen aufgenommen.

Denn an Bord des Schiffes litt ein schottischer Seemann (57) unter starken Bauchschmerzen. Auf dem 88 Meter langen Errichterschiff wurde der Mann bereits von einem Sanitäter behandelt, allerdings benötigte er dringend eine Weiterbehandlung in einem Krankenhaus.

Die Wetterlage auf der Nordsee, dichter Seenebel mit einer Sichtweite von unter 150 Metern, verhinderte den Einsatz von Hubschraubern. Deswegen alarmierte die Rettungsleitstelle See den Seenotrettungskreuzer "HAMBURG" der Station Borkum.

Kurz vor 22 Uhr machte sich das Schiff auf die etwa zweieinhalb Stunden lange Anfahrt, so die Seenotretter.

Außerdem bot das Zollschiff "Borkum" seine Unterstützung an, da es einen Sanitäter an Bord hatte.