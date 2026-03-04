In 35 Metern Tiefe: Wrack von US-Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg in Nordsee entdeckt

Bei Sondierungen für eine Konverterplattform in der Nordsee stoßen Arbeiter auf Überreste eines Kriegsflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. Was Experten fanden.

Von Lennart Stock und Wolf-Dietrich von Dewitz Emden/Düsseldorf - Das Wrack eines US-amerikanischen B-17-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Arbeiten für eine Offshore-Konverterplattform in der Nordsee entdeckt worden. Die Überreste waren im vergangenen Sommer bei Kampfmitteluntersuchungen rund 260 Meter von der geplanten Plattform in 35 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund gefunden worden, wie der Rüstungskonzern Rheinmetall und der Netzbetreiber Amprion mitteilten.

In der Nordsee wurde das Wrack eines US-Bombers aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. © -/Rheinmetall/dpa Das Wrack sei nicht gehoben worden, lediglich kleinere Teile seien zur Begutachtung an die Oberfläche geholt worden, sagte ein Rheinmetall-Sprecher. Der Netzbetreiber Amprion baut die Konverterplattform DolWin delta auf der Nordsee für das Offshore-Stromkabelsystem DolWin4. Er hatte Rheinmetall Project Solutions - ein Tochterunternehmen des Düsseldorfer Technologiekonzerns - mit der Untersuchung des Wracks beauftragt. Konverterplattformen sind große technische Anlagen, die auf fest verankerten Pfählen im Meer stehen. Darin wird der von Offshore-Windkraftanlagen produzierte Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt. Die Plattform DolWin delta wird rund 43 Kilometer nördlich der Insel Norderney gebaut. Nordsee Traditionsschiff läuft auf Damm auf: Vier Segler und ein Hund gerettet Die Wrackteile wurden über mehrere Wochen hinweg untersucht. Dabei wurden nach Rheinmetall-Angaben mit einem Elektromagnetometer die Lage und das Ausmaß des Wracks zunächst kartiert. Danach wurde das Objekt Schritt für Schritt freigespült. Das Wrack lag unter einer 1,5 Meter dicken Schicht aus Sand, Sediment und Schlick. Da es sich um eine Maschine der US-Streitkräfte handelte, wurde die Untersuchung von einer spezialisierten Behörde des US-Verteidigungsministeriums begleitet.

Keine Verzögerungen bei Arbeiten von Offshore-Kabelsystem erwartet