Dramatischer Notfall auf hoher See: Kreuzfahrerin plötzlich erblindet
Hooksiel/Nordsee - Notfall auf der Nordsee: Eine Passagierin des Kreuzfahrtschiffs "Poesia" musste in der Nacht auf Sonntag wegen eines medizinischen Notfalls von Seenotrettern von Bord geholt werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.
Die Engländerin hatte aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt von Southampton nach Hamburg plötzlich auf einem Auge ihr Augenlicht verloren, sodass ein sofortiger Transport in eine Spezialklinik notwendig wurde.
Ein Hubschraubereinsatz kam aber den Angaben zufolge aufgrund der eisigen Temperaturen nicht infrage, da die Gefahr von Vereisung bestand.
Deshalb alarmierte die von der DGzRS betriebene deutsche Rettungsleitstelle See, das Maritime Rescue Co-ordination Centre (MRCC) Bremen, den Seenotrettungskreuzer "Berhard Gruben" aus Hooksiel (Landkreis Friesland).
Der Seenotrettungskreuzer lief unter Höchstgeschwindigkeit zur "Poesia", die sich zu diesem Zeitpunkt nördlich der Ostfriesischen Inseln befand. Das Kreuzfahrtschiff begegnete dem Rettungskreuzer auf dem Weg, sodass die beiden Schiffe gegen 22.30 Uhr nördlich der Insel Langeoog zusammentrafen.
Engländerin wird in eine Spezialklinik gebracht
Trotz der Größenunterschiede – die "Poesia" ist 300 Meter, das Rettungsschiff 23 Meter lang – und eines Seegangs von etwa einem Meter konnten die Seenotretter die Patientin sicher an Bord des Kreuzers bringen. Anschließend setzte dieser mit einer Geschwindigkeit von 24 Knoten (knapp 45 km/h) Kurs auf Hooksiel.
Kurz nach Mitternacht erreichte das Rettungsboot den Hafen, wo bereits ein Rettungswagen wartete. Die Frau wurde umgehend in eine Spezialklinik gebracht.
