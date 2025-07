Mysteriöse Klümpchen an Nordsee-Strände angespült: Untersuchung im Labor gestartet

Langeoog/Spiekeroog - An den Stränden mehrerer Nordseeinseln sind Klümpchen einer zunächst unbekannten Substanz angespült worden. Betroffen sind die Inseln Spiekeroog und Langeoog sowie Juist und Wangerooge. Die Behörden untersuchen nun, um was für einen Stoff es sich handelt.

Alles in Kürze

An Stränden mehrerer Nordseeinseln sind weiße Klümpchen angespült worden. © NonstopNews / Klaus Kremer

Eine Gefährdung für Strandbesucher besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Laut Polizei handelt es sich bei der Substanz möglicherweise um Paraffin, eine nicht giftige, wachsartige Substanz. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei ist das aber noch nicht sicher. Auch woher die Klümpchen kommen, ist demnach noch offen.

Eine Probe sei auf dem Weg zu einer Laboranalyse nach Hamburg, teilte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden (Landkreis Aurich) auf Anfrage am Dienstag mit. "Mit einem Ergebnis wird schnellstmöglich in den nächsten Tagen gerechnet."

Auf Langeoog wurde das Material bereits beseitigt, teilte die Polizei am Montag mit. Am Dienstag soll die dafür genutzte Reinigungsmaschine dann zum Hauptbadestrand der Insel Spiekeroog gebracht werden.