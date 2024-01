Nach tödlicher Kollision: Bergung von gesunkenem Frachter "Verity" wird vorbereitet

Helgoland - Für die Bergung des nach einer Schiffskollision gesunkenen Frachters "Verity" in der Nordsee vor Helgoland bereitet die zuständige Behörde eine Ausschreibung vor.

Der Frachter "Verity" konnte nach seiner Kollision noch immer nicht geborgen werden. (Archivbild) © Dietmar Hasenpusch/Photo-Productions/dpa

"Wie schnell das Wrack geborgen werden kann, hängt zunächst von der Ausschreibung der Leistungen und der Auftragsvergabe ab", teilte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn auf Anfrage mit.

Denn für die Bergung müssten Spezialunternehmen gefunden werden. Offen sei zudem die Frage, wie das Wrack in rund 30 Metern Tiefe geborgen werden könnte - etwa am Stück oder in Segmenten.

Neben den für die Bergung erforderlichen Geräten und Schiffen, die etwa über einen leistungsstarken Kran verfügen müssen, seien auch die Wetterbedingungen zu berücksichtigen, teilte die Behördensprecherin mit.

Aktuell ist die Saison der Winterstürme - dann seien die Bedingungen für eine Bergung eher unberechenbar. "Deshalb eignet sich das Frühjahr grundsätzlich besser", teilte die Sprecherin mit.

Einen konkreten Zeitraum für die Bergung gibt es demnach aber noch nicht. Dieser soll von den Bergungsspezialisten und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee festgelegt werden.