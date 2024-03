Nach tödlicher Kollision: Gesunkener Frachter "Verity" soll noch 2024 geborgen werden

Der Frachter "Verity" vor Kiel. Noch 2024 soll er geborgen werden. Ein Auftragnehmer wird derzeit gesucht. © Dietmar Hasenpusch/Photo-Productions/dpa

Wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Bonn am Dienstag mitteilte, werde ein Auftragnehmer gesucht, der die Bergung des Küstenmotorschiffes "unverzüglich nach Auftragserteilung beginnen und in jedem Fall in diesem Jahr abschließen" könne.

Die Ausschreibung umfasst demnach unter anderem die Bergung des Wracks, der Ladung und des Treibstoffes samt aller wassergefährdenden Stoffe wie etwa Öle oder Reinigungsmittel.

Am 24. Oktober waren die "Verity" und der Frachter "Polesie" südwestlich von Helgoland zusammengestoßen. Die "Verity" sank. Die Behörden gehen davon aus, dass fünf Seeleute bei dem Unglück ums Leben kamen. Der Kapitän wurde tot geborgen. Vier Seeleute werden noch vermisst. Zwei Seeleute konnten gerettet werden.

Die unter der Flagge Großbritanniens fahrende 91 Meter lange "Verity" hatte Stahl-Coils geladen, also Rollen aus großen Blechen.