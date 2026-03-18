Notfall auf Nordsee: Fischkutter droht manövrierunfähig abzutreiben

Büsum - Mitten auf der Nordsee : Am Dienstagabend waren die Seenotretter im Einsatz, um einen beschädigten Fischkutter zu retten.

Blick nach achtern durch ein Bullauge des Seenotrettungskreuzers "THEODOR STORM" auf den havarierten Fischkutter. © Die Seenotretter – DGzRS

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, meldete sich gegen 21 Uhr der Kapitän eines 22 Meter langen Fischkutters bei der Rettungsleitstelle See, dem Maritimen Rescue Coordination Centre (MRCC) Bremen.

Der Kapitän und sein Decksmann hatten die Maschine abgestellt, nachdem diese zuvor seltsame Geräusche gemacht hatte und eine starke Rauchentwicklung zu sehen war.

Etwa acht Seemeilen (rund 15 Kilometer) südwestlich des Hochsandes Süderoogsand befand sich der manövrierunfähige Kutter zu der Zeit.

Doch den Wind und Seegang drohte der Fischkutter in das flache Wasser zu treiben und festzukommen.