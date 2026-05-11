Vater stürzt bei Segelausflug ins Wasser! Kinder setzten Notruf ab und retten ihm das Leben

Emden - Respekt! Zwei junge Mädchen haben ihrem Vater auf der Ems das Leben gerettet. Der Segler war über Bord seines Bootes gegangen, die Kinder setzten geistesgegenwärtig einen Notruf ab.

Ein Mann fiel auf der Ems von seinem Boot ins Wasser. Seine Kinder retteten ihm durch den Notruf vermutlich das Leben. © Helge Toben/dpa

Gemeinsam waren Vater und Töchter am Sonntag mit einem Trimaran auf der Ems unterwegs, als er plötzlich auf der Ems zwischen Emden und dem niederländischen Termunten ins Wasser fiel. Die beiden Mädchen zögerten keine Sekunde und setzten über Funk einen Notruf ab, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.

"Die beiden Mädchen haben diese lebensgefährliche Situation mit bewundernswerter Geistesgegenwart gemeistert", sagte der Einsatzleiter Carsten Ihnken von der DGzRS.

"Es ist eine Herausforderung, eine über Bord gestürzte Person im Blick zu behalten, über Funk den Notrufverkehr abzuwickeln und gleichzeitig das Segelfahrzeug zu steuern. Damit ist auch manche erwachsene Crew überfordert."