Vater stürzt bei Segelausflug ins Wasser! Kinder setzten Notruf ab und retten ihm das Leben
Emden - Respekt! Zwei junge Mädchen haben ihrem Vater auf der Ems das Leben gerettet. Der Segler war über Bord seines Bootes gegangen, die Kinder setzten geistesgegenwärtig einen Notruf ab.
Gemeinsam waren Vater und Töchter am Sonntag mit einem Trimaran auf der Ems unterwegs, als er plötzlich auf der Ems zwischen Emden und dem niederländischen Termunten ins Wasser fiel. Die beiden Mädchen zögerten keine Sekunde und setzten über Funk einen Notruf ab, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte.
"Die beiden Mädchen haben diese lebensgefährliche Situation mit bewundernswerter Geistesgegenwart gemeistert", sagte der Einsatzleiter Carsten Ihnken von der DGzRS.
"Es ist eine Herausforderung, eine über Bord gestürzte Person im Blick zu behalten, über Funk den Notrufverkehr abzuwickeln und gleichzeitig das Segelfahrzeug zu steuern. Damit ist auch manche erwachsene Crew überfordert."
Mann konnte gerettet werden
Zum Zeitpunkt des Notrufes war der Vater der Mädchen gerade erst über Bord in die Ems gestürzt und wurde nicht mehr gesehen. Sofort wurden die umliegende Schifffahrt, zwei Hubschrauber sowie der Seenotrettungskreuzer "Hamburg" der DGzRS-Station Borkum und das Seenotrettungsboot "Jan en Titia Visser" aus Eemshaven (Niederlande) alarmiert.
Auch die Besatzung des Sportbootes "Dorade" hatte den Hilferuf gehört und machte sich auf den Weg zur Position des Trimarans. Die Mädchen hatten ihren Vater, der mittlerweile durch die Strömung mehrere Hundert Meter abgetrieben war, wieder im Blick. Die Besatzung des Motorbootes konnte den Mann aus der Ems retten.
Titelfoto: Helge Toben/dpa