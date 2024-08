Bade-Drama an der Ostsee: Gerettete Urlauberin aus NRW stirbt im Krankenhaus

Ahlbeck - Tragische Nachrichten von der Ostsee : Rettungskräfte haben am Wochenende eine 76 Jahre alte Frau aus dem Wasser geborgen, doch wenig später kam sie ums Leben.

Die Frau starb nach dem Badeunfall an der Ostsee. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Sie sei zunächst erfolgreich am Strand reanimiert worden und ein Rettungshubschrauber habe sie dann in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte.

Zuvor hatte sich ein Notarzt weiter um die Urlauberin aus dem Landkreis Paderborn (Nordrhein-Westfalen) gekümmert.

Im Uniklinikum Greifswald sollte dann die medizinische Behandlung der Frau vorgesetzt werden.

Vor Ort sei ihr Zustand als stabil eingestuft worden, hieß es.