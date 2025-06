Fähre läuft auf Grund: 142 Passagiere auf Ostsee gefangen

Nach ersten Erkenntnissen soll die "Insel Hiddensee", so der Name der Ausflugsfähre, aufgrund eines technischen Problems aus der Fahrrinne geraten und an einer seichten Stelle des Schaproder Boddens auf Grund gelaufen sein.

Erst der 4000 PS starken "Nis Randers" gelang es, die Fähre freizuschleppen. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

Die "Nausikaa" kam zuerst am Ort des Geschehens an und stellte eine Verbindung zu der Fähre her. Allerdings konnte das Schiff erst nach Eintreffen des Seenotrettungskreuzers freigeschleppt werden, der seine ganzen 4000 PS aufbringen musste.

Nach rund einer Stunde gelang es schließlich die "Insel Hiddensee" aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Anschließend konnte die Fähre ihre Fahrt zum Hafen von Schaprode eigenständig fortsetzen.

Die Passagiere blieben während des Vorgangs an Bord und waren zu keiner Zeit in Gefahr, auch weil die See zum Zeitpunkt der Havarie sehr ruhig war. Mit rund drei Stunden Verspätung traf das Schiff schließlich an seinem Zielort ein.



Ein Sprecher der betroffenen Rederei teilte dem NDR mit, dass das technische Problem offenbar auf ein beschädigtes Relais in der Ruderanlage zurückzuführen sei. Daher wurden vorsorglich alle Relais ausgetauscht, bevor die Fähre ihren Dienst nach erfolgreicher Probefahrt wieder aufnehmen durfte.