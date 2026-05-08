08.05.2026 13:35 Investor Gunz erhebt schwere Vorwürfe nach "Timmy"-Freilassung: "War Nacht-und-Nebel-Aktion"

Till Backhaus und Karin Walter-Mommert bestätigen, dass Buckelwal Timmy noch lebt. Schwere Vorwürfe erhob unterdessen Walter Gunz gegen die Bootscrew.

Von Robert Stoll

Hamburg/Schwerin - Noch immer ist Tage nach der spektakulären Rettungsaktion in der Ostsee unklar, wo sich Buckelwal "Timmy" befindet und wie es ihm geht. Während Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) und Investorin Karin Walter-Mommert (62) gute Neuigkeiten hatten, erhob MediaMarkt-Mitgründer Walter Gunz (80) schwere Vorwürfe gegen die Bootscrew.

MV-Umweltminister TIll Backhaus (67, SPD) bestätigte am Mittwochabend, dass Buckelwal "Timmy" noch lebt. © Philip Dulian/dpa Auch wenn es derzeit zwischen beiden Personen beziehungsweise dem Minister und der privaten Rettungsinitiative aufgrund der fehlenden Daten Knatsch gibt, so waren sie sich zumindest in einer Sache einig. "Ich kann Ihnen heute sagen: Der Wal lebt!", erklärte Backhaus am Mittwochabend im NDR und wies damit die Spekulationen um den Tod des Tieres zurück. Hinweise darauf würde der Tracker liefern, der an "Timmy" angebracht ist. Walter-Mommert bestätigte die Aussage des Politikers. Laut ihren Angaben wurden seit der Freilassung des Wales am 2. Mai insgesamt 25 Signale vom Tracker übermittelt. "Das, was wir bekommen, stimmt uns zuversichtlich", so die Investorin. Die Daten würden wiederholte Tauchgänge und Bewegungen des Ozean-Riesen zeigen. Ostsee Tierärztin bläst nach Wal-Rettung zum Angriff Eine genaue Ortung sei aber noch nicht möglich, wie Walter-Mommert erklärte. Der Sender übermittle bislang keine Geodaten, sondern bislang nur Informationen über Bewegungen und Tauchverhalten. Den Standort wollte die Initiative aus Sicherheitsgründen aber sowieso nicht nennen.

Geldgeberin der privaten Rettungsinitiative Karin Walter-Mommert (62) äußerte sich kritisch über die Freilassung von "Timmy". © IMAGO / Marius Schwarz

Karin Walter-Mommert übt schwere Kritik an Freilassung von Buckelwal "Timmy"