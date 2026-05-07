05.05.2026 13:50 Schicksal von Buckelwal "Timmy" bleibt offen: Experten fürchten das Schlimmste

Das Schicksal von Buckelwal "Timmy" bleibt offen. Wegen fehlender Signale seines Senders ist unklar, wo genau sich das Tier befindet - und wie es ihm geht.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel/Skagen - Das Schicksal von Buckelwal "Timmy" bleibt offen. Wegen fehlender Signale seines Senders ist unklar, wo genau sich das Tier befindet - und wie es ihm geht. Experten befürchten das Schlimmste. TAG24 berichtete im Liveticker über das wochenlange Drama.

Das Schicksal von Buckelwal "Timmy" bleibt offen. Es ist nicht klar, wo sich der Ozeanreise befindet oder wie es ihm geht. © Sebastian Peters/NEWS5/dpa Nach mehreren Strandungen vor Niendorf, Wismar und der Insel Poel hatte es so ausgesehen, als würde der Ozeanriese sterben - bis eine private Rettungsinitiative auf den Plan trat. Die Retter legten dem zuständigen Umweltministerium mehrere Konzepte vor und bekamen schließlich grünes Licht für den Transport des Wals in einer Barge, einer Art Lastkahn. Am 28. April gelang es dem Team trotz interner Querelen, das Tier in die Barge zu leiten, woraufhin es noch am selben Tag in Richtung Nordsee/Atlantik ging. Die Reise dauerte mehrere Tage, ehe "Timmy" am 2. Mai die Barge verließ und zurück im offenen Meer war. Ostsee Tierärztin bläst nach Wal-Rettung zum Angriff Die Umstände seiner Freilassung warfen jedoch Fragen auf. Zudem funktioniert der Sender, der dem Tier verpasst wurde, zumindest in Sachen Ortung nicht wie gewünscht.

Wie das Deutsche Meeresmuseum hat auch Umweltminister Till Backhaus Transparenz gefordert. Demnach habe das Ministerium mehrfach die Peildaten angefordert, sie aber bislang nicht erhalten. "Mit der privaten Initiative ist vereinbart, dass sie sich bis heute mit den angeforderten Informationen zurückmeldet. Dazu gehören insbesondere die Daten der Peilsender sowie aktuelle Erkenntnisse zum Zustand des Tieres", erklärte Backhaus. Dabei verweis er auf zentrale Punkte, die vorab mit der privaten Initiative vereinbart worden sein. "Diese Punkte dienen der Nachvollziehbarkeit des Einsatzes und der weiteren Einordnung des Geschehens." Buckelwal "Timmy" war Samstagmorgen ins offene Meer geschwommen, es ist aber unklar, wo er sich befindet, und wie es ihm geht.

5. Mai, 12.50 Uhr: Experten gehen von "Timmys" Tod aus

Trotz Peilsender ist unklar, wo sich "Timmy" derzeit befindet. Experten vom Deutschen Meeresmuseum gehen daher mit "hoher Wahrscheinlichkeit" davon aus, dass der Buckelwal tot ist. "Da sich der Wal in einem extrem geschwächten Zustand befand und nach früheren Rettungsversuchen innerhalb kurzer Zeit immer wieder strandete, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass er nicht genug Kraft besaß, um längerfristig im tiefen Wasser zu schwimmen und nicht mehr lebt", heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Daher fordern die Experten, die Informationen über den Wal transparent offen zu legen. Dazu gehören das exakte Modell des Trackers, der Ort und die Art der Befestigung am Wal mit Fotonachweis, die kompletten übertragenen Rohdaten sowie Zugriff zur Live-Übertragung der Daten für eine unabhängige Organisation.

4. Mai, 18.17 Uhr: Schlepper "Robin Hood" beendet Rettungsmission

Nachdem der Schlepper "Robin Hood" die Barge von "Timmy" nach Kiel gebracht hat, ist das Schiff nun nach Angaben von "Vesselfinder" auf dem Weg nach Stettin in Polen. Die "Robin Hood" hat die Kieler Förde bereits verlassen. Damit dürfte die Mission, den Buckelwal lebend in einer Barge bis in die Nordsee zu bringen, für den Schlepper offiziell beendet sein.

Der Schlepper "Robin Hood" und die Barge haben am Montag am Kieler Scheerhafen angelegt. © Frank Molter/dpa

4. Mai, 13.55 Uhr: "Robin Hood" trifft in Kieler Hafen ein

Die "Robin Hood" ist mit der Barge im Kieler Hafen eingetroffen. Nun befindet sich der Schlepperverband ungefähr auf Höhe des Nord-Ostsee-Kanals. Laut NEWS5-Informationen soll die Barge hier übergeben und nach Hamburg gebracht werden.

Der Schlepperverband ist im Kieler Hafen angekommen. © Screenshot/vesselfinder.com

4. Mai, 13.26 Uhr: Befreiungsaktion - Erfolg oder Tierquälerei?

Sollte es weiterhin keine Daten geben, könnte das Schicksal des Wals für immer ungeklärt bleiben. "Ohne zu wissen, wo sich das Tier befindet, und ohne zu wissen, dass es sich bewegt, lässt sich unmöglich sagen, ob es tot ist - womit die gesamte Aktion umsonst und Tierquälerei gewesen wäre", sagte Meeresbiologe Peter Madsen. Genauso ließe sich nie sagen, dass es noch lebt. "So oder so hat die Öffentlichkeit ein Recht darauf, dies zu erfahren." Ohne Daten lasse sich die gesamte Mission nicht als erfolgreich oder fehlgeschlagen bezeichnen, betonte auch Ritter. "Das kann sich das Team nicht wünschen und es wäre auch für die deutsche und internationale Öffentlichkeit eine bittere Erkenntnis."

4. Mai, 13.16 Uhr: Sender wurde nicht wie üblich getestet

Getestet worden sei der Tracker vor dem Freisetzen nicht noch mal, hatte Tönnies auch gesagt. Aus Expertensicht ist das sowohl unüblich als auch unverständlich. "Eine Funktionsprüfung vor dem Einsatz wäre aus fachlicher Sicht üblich und zu erwarten gewesen", hieß es vom ITAW. "Wenn sich bewahrheitet, dass der Peilsender keine Daten liefert, wäre das eine Katastrophe, auch für das Rettungsteam", meint der Walforscher und Meeresbiologe Fabian Ritter. Es habe schon genug Anlässe gegeben, an der Professionalität des Teams zu zweifeln - dies wäre der folgenschwerste.

Walforscher und Meeresbiologe Fabian Ritter bezeichnet einen nicht funktionierenden GPS-Sender als Katastrophe. (Archivbild) © Serdar Dogan/dpa

4. Mai, 13.10 Uhr: GPS-Sender an Wal festgeschraubt?

Nach Angaben der Kleintierärztin Kirsten Tönnies von der Privatinitiative wurde der Tracker am Tier festgeschraubt. Üblicherweise werde der Sender mittels Durchstich an der Rückenfinne befestigt, da er nur an der Wasseroberfläche, also oben am Tier angebracht, Daten liefere, erklärte der Meeresbiologe Boris Culik, früher beim Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

Meeresbiologe Boris Culik erklärte, dass der Sender üblicherweise mittels Durchstich an der Rückenfinne des Wals befestigt wird. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

4. Mai, 13.02 Uhr: Experten einig: GPS-Sender liefern keine Vitalzeichen

Der am freigesetzten Buckelwal befestigte Sender schicke keine Ortsdaten, aber Vitalzeichen des Tiers - an dieser Aussage der privaten Initiative hinter dem Transport mehren sich die Zweifel von Experten. Zwar sei das konkrete Modell nicht bekannt, ein GPS- oder Satellitentracker liefere aber üblicherweise keine Vitalzeichen im medizinischen Sinne, hieß es vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW). Welcher Sendertyp konkret verwendet worden sein soll, teilten auf Anfrage weder die Initiative, Jeffrey Foster vom beteiligten Whale Sanctuary Project noch das in die Prüfung der Aktion eingebundene Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns mit. Dem Ministerium lägen noch keine Daten vor, hieß es am Montag lediglich. Man warte noch.

4. Mai, 12.44 Uhr: Weitere Tierärztin kritisiert Freilassungsaktion

Tierärztin Dr. Jenna Wallace, die anfangs Teil des Rettungsteams war, äußerte sich auf Instagram kritisch zu den Methoden des Befreiungsteams. In ihrem Beitrag schrieb sie, dass sie sich nochmal die Bilder vom Tag vor der Freilassung angeschaut habe. Auf den Fotos und Videos sind Personen zu sehen, die mithilfe von Seilen an dem Buckelwal ziehen. "Wieso hat niemand sie gestoppt? Warum musste die Initiatorin Karin Walter-Mommert aus der Ferne eingreifen?", fragt Wallace.

4. Mai, 12.27 Uhr: "Robin Hood" verspätet sich

Ursprünglich sollte die "Robin Hood" um 12 Uhr in den Kieler Hafen einfahren. Laut "VesselFinder" befindet sich das Schiff, welches die Barge im Schlepptau hat, noch vor der Kieler Bucht.

Die "Robin Hood" verspätet sich auf dem Weg zurück zum Kieler Hafen. © Screenshot/vesselfinder.com

4. Mai, 7.08 Uhr: Wird der Wal überleben?

Viele Wissenschaftler und Tierschutzorganisationen sprachen sich gegen die Bergung des Wals aus. Thilo Maack von der Naturschutzorganisation Greenpeace schätzte die Überlebenschance als minimal ein. Die mehrfache Strandung gilt als klares Anzeichen dafür, dass der Wal krank war, als er die deutsche Küste erreichte. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Tier extrem geschwächt ist. Kaum abzuschätzen ist, ob tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt von einer "Rettung" gesprochen werden kann. Nur mit Trackingdaten und damit dem jeweiligen Aufenthaltsort des Wals ließe sich transparent machen, ob sich das Leiden des Wals auf dieser Reise gelohnt hat, sagte der Greenpeace-Experte.