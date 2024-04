Sensationelles Video: Buckelwale in der Ostsee gesichtet

Flensburg - Zwei ungewöhnliche Gäste sind derzeit in der Ostsee unterwegs. Am Freitag wurden zwei Buckelwale in der Flensburger Förde gesichtet.

Im Juni 2018 wurde ein toter Buckelwal bei Graal-Müritz an den Strand gespült. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Was machen die beiden Buckelwale in der Ostsee? Der gelegentliche Besuch sei kein neues Phänomen, so der Nabu. Es spiegele die natürliche Neugier und das Erkundungsverhalten der Tiere wider. Gelegentlich erkunden sie unbekannte Pfade oder suchen nach neuen Nahrungsgründen. Daher gibt es ab und an Sichtungen in der Ostsee. Eine dauerhafte Population gibt es dagegen nicht.

"Es ist zu hoffen, dass die Buckelwale die Ostsee baldmöglichst wieder verlassen. Die laute und schadstoffbelastete Ostsee stresst die Meeressäuger", sagte Dagmar Struß, Leiterin der Nabu Landesstelle Ostseeschutz.

Vor allem Fischernetze stellen eine große Gefahr für die Tiere dar. "So ist 2016 bereits ein Buckelwal der Fischerei in der Danziger Bucht ins Netz gegangen, der aber von Beamten der Wasserschutzpolizei und des polnischen Grenzschutzes befreit werden konnte."

Außerdem sei die Gefahr groß, dass die großen Bartenwale keine Nahrung finden und abmagern.