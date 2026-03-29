Der Wal-Retter mit dem Selfiestick: Robert Marc Lehmann "ausgeschlossen" und auf 180

Wismar - Zum dritten Mal ist der Buckelwal in der Ostsee gestrandet . YouTuber und Experte Robert Marc Lehmann (43) ist nicht mehr dabei und erhebt Vorwürfe.

Robert Marc Lehmann (43) war gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften stundenlang im eiskalten Wasser. © Ulrich Perrey/dpa

Auf die spektakuläre Rettungsaktion bei Niendorf folgte am Samstag die Ernüchterung. Der Buckelwal war wieder gestrandet, diesmal in der Wismarer Bucht.

Zur Ernüchterung kam auch noch Überraschung: Von Lehmann, der vor Niendorf immer wieder in das Wasser und zum Wal gegangen war, sich nach eigenen Aussagen das Vertrauen des Wal erarbeitet hatte, fehlte jede Spur.

Für viele, die die Befreiung des Wals mitverfolgt haben, war er zum Gesicht der Rettung geworden.

Die Erklärung folgte via Instagram. Man habe ihn ausgeladen, weiterhin Teil des Retterteams zu sein, und ihm Selbstdarstellung vorgeworfen, sagte der YouTuber.

"Wir haben niemanden ausgeschlossen. Ich sage das in aller Deutlichkeit", stellte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Sonntag klar.

Auch Dr. Stephanie Groß vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) dementierte. "Am Freitag war er mit im Bootsverband und hat diesen anschließend verlassen, ohne dass meines Wissens von irgendjemandem verlangt wurde, dass er den Verband verlassen muss", so die Tierärztin.

TAG24 war am Freitag vor Ort, als Lehmann wutentbrannt von seinem Boot stieg. "Jetzt ist es wichtig, ihn eigentlich zu guiden, dabei zu bleiben, von Menschen, die Ahnung haben", so Lehmann. Ein offensichtlicher Seitenhieb gegen Greenpeace und das ITAW, deren Vertreter zu diesem Zeitpunkt Teil des Bootsverbundes waren, der den Wal erfolgreich vom Strand fernhielt.

Auf die Frage, warum er dann nicht mehr auf dem Wasser sei, kam eine wütende Antwort. "Dann frag dich mal, warum", sagte der YouTuber und ging ohne ein weiteres Wort zu sagen davon.