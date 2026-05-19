Nun doch! Dänemark will "Timmy" obduzieren

Anholt (Dänemark) - Nun doch! Die dänischen Behörden wollen den Kadaver des als " Timmy " bekannten Buckelwals vor der Insel Anholt entfernen und eine Obduktion ermöglichen.

Der Buckelwal-Kadaver vor Anholt soll nun doch untersucht werden. © Marcus Golejewski/dpa

Das Tier liege an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und werde dort Badegäste und Einheimische voraussichtlich stark stören, hieß es von der Umweltbehörde zur Begründung.

Deshalb solle der Wal geborgen werden.

"Derzeit wird an einer Lösung gearbeitet, die es gleichzeitig ermöglicht, eine Obduktion durchzuführen und wertvolle wissenschaftliche Proben für Forschungszwecke zu sichern", so Jane Hansen von der zuständigen Umweltbehörde.

Die Bergung des Wals, die Obduktion und die Probeentnahme übernehmen den Angaben zufolge entsprechend dänische Forscher und Tierärzte.

"Die dänischen Behörden sind zugleich in engem Austausch mit den deutschen Behörden über die Situation, und es findet eine laufende Abstimmung zwischen dänischen und deutschen Forschungseinrichtungen statt", sagte Hansen.