Erster Versuch hat nicht geklappt: Wird Buckelwal "Timmy" in der Nacht freigelassen?

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Buckelwal "Timmy" ist in der Barge aufs offene Meer transportiert worden. Möglicherweise wird er in der Nacht in der Nordsee freigelassen.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel/Skagen - Buckelwal "Timmy" hat es fast geschafft! Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen liegt er seit Dienstag in der Barge, die ihn in die Nordsee transportieren soll. In der Nacht zu Samstag könnte er freigelassen werden. TAG24 berichtet im Liveticker.

Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!
Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!  © Stefan Sauer/dpa

Mit einem Konvoi wurde der Ozeanriese die letzten Tage in Richtung Dänemark transportiert, nachdem die private Rettungsinitiative mit dem Barge-Plan Erfolg hatte.

In der Nordsee soll "Timmy" freigelassen werden, doch ein erster Versuch am Freitag misslang. Möglicherweise wird in der Nacht zu Samstag ein weiterer Versuch unternommen.

Erstmals gestrandet war der Wal am 23. März auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein).

1. Mai, 22.20 Uhr: Wird Buckelwal "Timmy" in der Nacht freigelassen?

Laut der Deutschen Presse-Agentur soll Buckelwal "Timmy" an einem öffentlich nicht bekannten Ort in der Nordsee freigelassen werden.

Gut möglich, dass die Aktion im Schutz der nächtlichen Dunkelheit stattfinden wird. Die Flotte ist inzwischen mehr als 30 Kilometer nördlich von Dänemark unterwegs.

1. Mai, 21.33 Uhr: Umstimmigkeiten im Retter-Team?

Wie ein NEWS5-Reporter mit Verweis auf eine "vertrauenswürdige Quelle" berichtet, soll es Unstimmigkeiten im Retter-Team gegeben haben beziehungsweise geben.

So soll eine Person eigenmächtig entschieden haben, den Wal mit einem Seil aus der Barge zu ziehen, was letztlich nicht funktionierte. Zudem soll die Barge zu einem Zeitpunkt ohne Absprache abgesenkt worden sein.

1. Mai, 20.49 Uhr: Gelingt die Freilassung von "Timmy" heute noch?

Die Flotte samt Barge und Buckelwal "Timmy" ist mittlerweile rund 24 Kilometer von der nördlichsten Spitze Dänemarks entfernt.

Während vor Ort langsam die Dunkelheit einsetzt, bleibt die Frage: Gelingt die Freilassung des Tieres heute noch?

Die Flotte samt Barge und Buckelwal "Timmy" hat sich mittlerweile weit von der dänischen Küste entfernt.
Die Flotte samt Barge und Buckelwal "Timmy" hat sich mittlerweile weit von der dänischen Küste entfernt.  © Christoph Reichwein/dpa

1. Mai, 20.22 Uhr: Schlauchboot hat sich von der Barge entfernt

Wie ist der weitere Plan? In den vergangenen 30 Minuten ist nicht viel passiert - abgesehen davon, dass sich die Retter mit ihrem Schlauchboot wieder von der Barge entfernt haben.

Hinter den Kulissen dürften die Überlegungen, wie man "Timmy" ins Meer bekommt, auf Hochtouren laufen.

1. Mai, 19.57 Uhr: "Timmy" müsste sich um 180 Grad drehen

Die Retter scheinen gerade nicht zu wissen, wie sie den Buckelwal aus der Barge bekommen sollen. "Timmy" befindet sich wieder genau an derselben Stelle wie während des Transports.

Das Problem: Das Tier liegt mit der Schwanzflosse in Richtung Ausgang und kann bekanntlich nicht rückwärts schwimmen. Für eine Drehung des Wals ist die Barge augenscheinlich nicht groß genug.

1. Mai, 19.38 Uhr: "Timmy" hat sich in die falsche Richtung bewegt

Nachdem sich "Timmy" vor einigen Minuten bereits sehr nah am Ausgang der Barge befand, ist der Wal nun wieder ganz weit vorne im Inneren des Lastkahns.

Das Schlauchboot mit den Rettern ist mittlerweile ebenfalls innerhalb der Barge. Sie scheinen zu überlegen, wie sie das Tier herausbekommen sollen.

1. Mai, 19.25 Uhr: Retter versuchen, "Timmy" aus der Barge zu ziehen

Spannende Momente auf hoher See: Im Livestream ist zu sehen, dass die Retter derzeit offenbar versuchen, den Wal rückwärts aus der Barge zu ziehen.

"Timmy" ist augenscheinlich über eine Art Seil mit einem Schlauchboot verbunden, auf dem sich mehrere Retter befinden. Das Tier selbst zeigt aktuell aber keine eigene Aktivität, aus der Barge herauszukommen.

1. Mai, 18.50 Uhr: Barge samt Wal "Timmy" liegt tiefer im Wasser

Während die Flotte weiter Richtung Norden unterwegs ist, zeigt der Livestream von NEWS5, dass die Barge samt Buckelwal mittlerweile deutlich tiefer im Wasser liegt.

Der Konvoi befindet sich inzwischen bereits rund 15 Kilometer nördlich der obersten Spitze Dänemarks. Der Wellengang ist deutlich stärker als noch in Küstennähe - "Timmy" wird ordentlich durchgeschüttelt.

1. Mai, 17.29 Uhr: Für "Timmy" geht es immer weiter Richtung Norden

Mittlerweile ist die Flotte samt Barge und Buckelwal "Timmy" am nördlichsten Punkt Dänemarks vorbei, wie auf der Seite "Vesselfinder" zu sehen ist.

Ob das Tier zeitnah freigelassen werden soll oder die Flotte ihn noch deutlich weiter Richtung Atlantik bringen kann, ist aktuell noch unklar.

Die "Fortuna B", die die Barge samt Buckelwal "Timmy" zieht, und die Begleitschiffe haben den nördlichsten Punkt Dänemarks passiert.
Die "Fortuna B", die die Barge samt Buckelwal "Timmy" zieht, und die Begleitschiffe haben den nördlichsten Punkt Dänemarks passiert.  © Screenshot/vesselfinder.com

1. Mai, 16.13 Uhr: Flotte samt Buckelwal "Timmy" wieder auf Kurs

Die Flotte samt der Barge und Buckelwal "Timmy" ist mittlerweile wieder auf Kurs Richtung Norden, wie der Seite "Vesselfinder" zu entnehmen ist.

Weit ist es nicht mehr bis zum Übergang in die Nordsee.

Die Flotte samt Barge und Buckelwal ist mittlerweile wieder auf Kurs Richtung Nordsee.
Die Flotte samt Barge und Buckelwal ist mittlerweile wieder auf Kurs Richtung Nordsee.  © Christoph Reichwein/dpa

1. Mai, 15.11 Uhr: Buckelwal bleibt im Schutz der Sonnensegel

Obwohl deutliche Bewegungen von "Timmy" ausgehen, fällt auf, dass sich der Ozeanriese konsequent unter den beiden Sonnensegeln aufhält.

Ob der Buckelwal dort noch einmal Kraft tankt, bevor er in die Freiheit schwimmt?

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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