Buckelwal vor Rügen erspäht: Sein Verhalten ist typisch für ...

Alles in Kürze

Ein Buckelwal wurde vor der Nordspitze Rügens auf der Höhe von Nonnevitz gesehen. (Symbolfoto) © Matias Delacroix/AP/dpa

Es gebe eine Videoaufnahme von dem Tier, sagte Judith Denkinger vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund am Mittwoch. Anhand dieser könne man sicher sagen, dass es ein Buckelwal ist. Die Expertin geht davon aus, dass es sich um ein männliches Jungtier handelt.

Es habe mehrfach mit der Schwanzflosse, der sogenannten Fluke, auf die Wasseroberfläche geschlagen, den Kopf dabei weit unter Wasser gehabt. Dies sei typisch für männliche Buckelwale. Sie kommunizieren so, etwa um Weibchen anzulocken. Weibliche Buckelwale schlagen nach Angaben Denkingers auch mit der Fluke, liegen dabei aber anders im Wasser.

In der Ostsee kommen Buckelwale normalerweise nicht vor. Es sei eine Fehlmigration, sagte Denkinger. Die Tiere sind im Sommer in arktischen Gewässern zum Fressen und ziehen im Herbst in Richtung Süden.

Denkinger hofft, dass das Tier den Weg zurück in die Nordsee findet und nicht weiter die Ostsee hoch schwimmt. Wo der Buckelwal sich aktuell befindet, wisse sie nicht. Buckelwale können am Tag bis zu 60 Kilometer zurücklegen.