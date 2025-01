Havarierter Russen-Tanker vor Rügen: Das ist der aktuelle Stand

Das mit 99.000 Tonnen Öl beladene Schiff soll eigentlich die Ostsee verlassen. © Stefan Sauer/dpa

Die Position sei unverändert, teilte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums mit. Wann das Schiff abgeschleppt werde, könne er aktuell nicht sagen.

Am Montag hatte es zunächst geheißen, dass der Tanker wahrscheinlich gegen Abend in Richtung Skagen an der Nordspitze Dänemarks geschleppt und damit die Ostsee verlassen werde.

Derzeit sichert ein kommerzieller Schlepper die Position des Schiffes vor dem Stadthafen Sassnitz. Zuständig für das Abschleppen ist die Reederei der "Eventin".

Der nahezu 20 Jahre alte Tanker mit fast 100.000 Tonnen Öl an Bord war am Freitag in der Ostsee nördlich von Rügen havariert. Weil alle Systeme an Bord ausgefallen waren, trieb das Schiff stundenlang manövrierunfähig in der Ostsee.