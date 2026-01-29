Ostseeinsel nur mit Eisbrecher erreichbar: Gäste sollen fernbleiben

Hiddensee - Die bei Urlaubern beliebte Ostseeinsel Hiddensee ist durch Eisbildung entlang der Küste von der Außenwelt abgeschnitten.

Normalerweise verkehrt die Fähre "Vitte" mehrmals täglich zwischen Hiddensee und Rügen. (Archivfoto) © Stefan Sauer/dpa

Wie Bürgermeister Thomas Gens (56, Allianz für Hiddenseer) am Mittwoch auf der Internetseite der Gemeinde mitteilte, musste die sonst regelmäßig zwischen Vitte und Schaprode auf Rügen verkehrende Fähre den Betrieb einstellen.

Demnach hat die Motorfähre "Vitte" einen Eisschaden erlitten, der eine sichere Weiterfahrt unmöglich mache. Die Fähre soll nun in eine Werft nach Stralsund überführt werden.

Allerdings wird die Reparatur voraussichtlich sieben bis zehn Tage in Anspruch nehmen - die genaue Dauer könne erst vor Ort im Dock ermittelt werden.

Aufgrund der vorherrschenden Wetterbedingungen kann das Eiland in der Ostsee zurzeit nur durch einen Eisbrecher erreicht werden.

Die zuständige Reederei hat mit der "Swanti" kurzfristig einen Notfahrplan eingerichtet - der Eisbrecher läuft die Insel dreimal täglich an. Allerdings steht dabei die Versorgung der Bevölkerung im Mittelpunkt.