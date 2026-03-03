Notfall auf der Ostsee! Seenotretter helfen schwer erkranktem Seemann

Warnemünde - Mitten auf der Ostsee : In der Nacht zu Dienstag mussten die Seenotretter zu einer schwedischen Fähre ausrücken, da ein Seemann dringend medizinische Hilfe brauchte.

Die Seenotretter waren in der Nacht zu Dienstag auf der Ostsee im Einsatz. (Symbolbild) © Die Seenotretter – DGzRS, Alexander Krüger

In der Nacht zu Dienstag rückten die Seenotretter der Station Warnemünde der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) aus, um einen schwer erkrankten Seemann von der schwedischen RoRo-Fähre "Skane" zu holen.

Der Mann (61) musste dringend in ein Krankenhaus gebracht werden, um medizinisch behandelt zu werden, teilte die DGzRS mit.

Gegen 1.30 Uhr meldete sich der Kapitän der Fähre bei der deutschen Rettungsleitstelle See in Bremen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die schwedische Fähre bereits auf den Weg von Rostock nach Trelleborg (Schweden).

Doch ein schwer erkrankter Mann musste dringend in ein Krankenhaus.

Daraufhin wurde der Seenotrettungskreuzer "ARKONA" zur medizinischen Unterstützung angefordert. Außerdem begleiteten zwei Notfallsanitäter den Einsatz.