Ist es wirklich "Timmy"? Wal-Experte Ritter spricht Klartext

Anholt (Dänemark) - Noch immer wird über die Identität des Wales vor der Insel Anholt spekuliert - obwohl eigentlich alles längst geklärt zu sein scheint. Experte Fabian Ritter (58) spricht gegenüber TAG24 Klartext.

Der Kadaver des Wals strandete am vergangenen Freitag vor der dänischen Insel Anholt. © Marcus Golejewski/dpa

Der Fund des Trackers sollte eigentlich als Beweis dafür ausreichen, dass es sich bei dem Buckelwal-Kadaver vor der Insel Anholt um die sterblichen Überreste des Ozeanriesen handelt, der zuvor mehrfach an der deutschen Küste gestrandet war.

Doch die Zweifler verstummen nicht.

Jetzt hat die Bild-Zeitung Fotos von der Fluke, der Schwanzflosse des Wals, unter Wasser machen lassen. Ritter hat diese Fotos und Aufnahmen von vor zwei Wochen, als der Wal lebte, vorliegen.

"Die Fluke hat einen sehr typischen, individuellen Verlauf ihrer Kante. Das ist keine flache Linie oder gerade Linie am Ende der Fluke, sondern da sind Kerben drin und ein sehr typischer Verlauf", erläutert der Autor des Buches "Wir Wale".

"Die beiden Bilder, vom noch lebenden Wal von vor zwei Wochen und die zusammengesetzten Bilder von gestern, die zeigen einen Flukenkantenverlauf, der im Grunde identisch ist", erklärt der Experte.

Damit sei nahezu zweifelsfrei geklärt, dass es sich um ein und denselben Wal handelt.