Schock vor Anholt: Schaulustige machen Selfies auf dem Kadaver von "Timmy"!

Anholt - Schlimme Szenen vor der Insel Anholt! Zwei Schaulustige sind am Sonntag zu dem Wal-Kadaver geschwommen und kletterten auf " Timmy ".

Die Männer kletterten für das Erinnerungsfoto sogar auf den Kadaver. © NEWS5 / Tobias Grabow

Das Schicksal des Buckelwals bewegte viele Menschen in Deutschland, während man sich im Ausland zuweilen über die große Anteilnahme wunderte.

Wie groß diese Kluft tatsächlich ist, zeigte eine Szene am Sonntagmittag. Zwei Dänen machten sich auf den Weg zu den sterblichen Überresten des Ozeanriesen, machten Selfies und kletterten doch tatsächlich auf das verstorbene Tier.

Als ein Reporter vor Ort die Schaulustigen darauf ansprach, war die Antwort kurz und knapp: "Der Wal ist ja nicht heilig."

Der Vorfall dürfte auch den dänischen Behörden nicht gefallen, die zuvor vor einer Explosionsgefahr gewarnt hatten. Die durch den Verwesungsprozess entstehenden Gase könnten explosionsartig austreten.

Immerhin wurden die Badegäste nach dem Vorfall verscheucht.