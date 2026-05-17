17.05.2026 16:40 Dänische Behörden bestätigen traurigen Verdacht: Toter Buckelwal ist "Timmy"!

Traurige Nachrichten von der Insel Anholt. Dänische Behörden sind sich sicher, dass es sich bei dem toten Buckelwal um "Timmy" handelt.

Von Tobias Bruns

Anholt - Traurige Nachrichten von der Insel Anholt: Dänische Behörden sind sich sicher, dass es sich bei dem toten Buckelwal um "Timmy" handelt!

Bei dem toten Buckelwal handelt es sich um den vor der Insel Poel gestrandeten Ozeanriesen. © Jonas Walzberg/dpa Wie das Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommerns am Samstagnachmittag mitteilte, handelt es sich bei dem Kadaver vor der Insel Anholt um die sterblichen Überreste des Buckelwals "Timmy". Experten der dänischen Umweltbehörden hätten dies zweifelsfrei festgestellt. Mitarbeiter der Behörde haben am Samstag den Tracker gefunden, der von der privaten Rettungsinitiative an dem Ozeanriesen befestigt wurde. Das Ortungsgerät befinde sich nun im Besitz der dänischen Regierung. Ostsee Rettungsinitiative bestätigt Tod von Wal "Timmy": "Erfüllt uns mit großer Trauer" "Viele Menschen haben großen Anteil an dem Schicksal des Tieres genommen und gehofft, dass es gelingen würde, den Wal wieder in die Freiheit zu entlassen", so Umweltminister Till Backhaus (67, SPD).

Weiteres Vorgehen mit "Timmy"-Kadaver noch unklar

Der Buckelwal wurde in einem aufwendigen Rettungsversuch aus der Wismarer Bucht in die Nordsee geschleppt. © Philip Dulian/dpa "Auch ich habe diese Hoffnung geteilt. Aufgrund der privaten Initiative um Karin Walter-Mommert und Walter Gunz hatte das Tier eine letzte Chance, die Freiheit und die Gesundheit wiederzuerlangen", so Backhaus. Auch Wissenschaftler hätten das Überleben des Wals trotz des schlechten Gesundheitszustandes nicht ausschließen können. "Leider hat das Tier seine Chance nicht nutzen können. Es ist mir aber wichtig, zu betonen, dass die Duldung des Rettungsversuchs keine Wissenschaftskritik darstellt. Ich halte es für absolut menschlich, auch die geringste Chance zu nutzen, wenn es um ein Leben geht", rechtfertigte sich der Umweltminister. Ostsee Hat Wal-Drama Konsequenzen? Minister fordert gemeinsame Linie Wie es weitergeht, sei laut Backhaus noch unklar. "Es wird nun mit den dänischen Behörden zu klären sein, was weiter mit dem toten Tier geschehen soll. Dazu werden wir auch Gespräche mit der privaten Inititative zur Rettung des Wals führen."

"Timmy" hielt die Menschen wochenlang in Atem