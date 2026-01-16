Jagt unsere Küstenwache die russische Schattenflotte auf der Ostsee?

Berlin - Die Bundespolizei ist auf der Ostsee wegen russischer Schiffe im Einsatz.

Die Küstenwache hat zuletzt immer wieder vermeintlich russische Schiffe auf der Ostsee gestoppt. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Zu den laufenden Einsatzverfahren könne er sich aber aus einsatztaktischen Gründen nicht näher äußern, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin.

Er reagierte damit auf eine Frage, ob die Bundespolizei in den vergangenen Tagen mehrfach die Durchfahrt russischer Schiffe verhindert habe.

"Also ich kann generell dazu sagen, dass die Bundespolizei den Auftrag hat und den auch durchführt, den Schiffsverkehr auf Nord- und Ostsee – also in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und im deutschen Küstenmeer - im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung zu übernehmen", sagte der Sprecher.

"Und dass sie halt die entsprechenden Maßnahmen trifft, die notwendig sind für eine eventuelle Gefahrenabwehr", ergänzte er.