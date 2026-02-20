Abgelegte Kleidung an beliebtem Ostseestrand sorgt für Großeinsatz

Hiddensee - Auf der Ostseeinsel Hiddensee ist eine umfangreiche Suchaktion nach einer möglicherweise vermissten Frau angelaufen.

Nach dem Fund von Kleidung am Strand von Hiddensee läuft eine groß angelegte Suche nach einer vermissten Frau

Nach aktuellen Angaben der Polizei entdeckte eine Zeugin am Donnerstag gegen 18 Uhr am Strand von Kloster abgelegte Kleidung einer Frau. Sie gehe davon aus, dass die Besitzerin zum Baden ins kalte Wasser gegangen oder ins Eis gebrochen war.

Daraufhin leiteten die Einsatzkräfte eine groß angelegte Suche ein. Beteiligt waren unter anderem ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber, ein Boot der Bundespolizei, ein Flugzeug der Bundeswehr sowie Feuerwehrkräfte mit Wärmebildtechnik.

Bis zum späten Abend verlief die Suche im Wasser und im Uferbereich ohne Erfolg. Sie soll am Freitagmorgen fortgesetzt werden.

Bei den Kleidungsstücken der Frau in den Größen M oder L handelt es sich um ein mehrfarbig gestreiftes T-Shirt, einen fliederfarbenen Hoodie, eine weiße Strickjacke mit Zopfmuster und Kapuze, eine gelbe Jogginghose, schwarze Stiefel in der Größe 42 und einen weißen Bademantel.